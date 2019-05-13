Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,02% - до 2515,33 пункта, индекс РТС упал на 0,23%, до 1210,95 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,56%, до 65,438 рубля, курс евро вырос на 0,52%, до 73,518 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,40% - до $70,43 за баррель.

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Основным движущим фактором для рубля стала слабость валют развивающихся рынков, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "В начале мая наблюдается консолидации пары USD/RUB в диапазоне 65-65,5 рубля. Однако, учитывая настроения на рынках, можно ожидать, что "быки" попытаются вывести доллар в район 66 рублей, что в основном будет обусловлено низким риск-аппетитом на глобальных рынках", - пояснил он.

"Во вторник, по нашим ожиданиям, торги будут проходить в осторожном ключе на фоне изменений новостного фона, связанного с темой торговых переговоров США и КНР", - пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Мы ожидаем сохранения цены Brent выше $70 за баррель, при сохранении повышенных ценовых уровней в нефти ожидаем движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2525 пунктов", - добавил он.