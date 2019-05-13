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Менеджмент "Роснефти" в I квартале 2019 года заработал 667,7 млн рублей

В состав правления компании входят 11 человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Члены правления "Роснефти" заработали в I квартале 2019 года 667,7 млн рублей, включая зарплату в размере 218,7 млн рублей, сообщается в отчете компании, опубликованном в понедельник.

В I квартале 2019 года вознаграждение за участие в органе управления компании составило 30,2 млн рублей, премии - 289,9 млн рублей, выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений - 128,9 млн рублей, заработная плата - 218,7 млн рублей.

Отмечается, что премии включают суммы годового премирования по итогам 2018 года, а также разовые премии по результатам реализации значимых проектов и в случае награждения госнаградами.

Представитель "Роснефти" сообщил ТАСС, что выплаты вознаграждения, в первую очередь, премий, членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей ее деятельности, касающихся в том числе достижения в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей (549 млрд рублей прибыли, приходящейся на акционеров), роста капитализации компании на 40%, а также успешной реализации стратегии "Роснефть-2022" в технологическом развитии компании.

По итогам первого квартала 2018 года, общая сумма вознаграждений членам правления составила 348,6 млн рублей. В состав правления "Роснефти" входят 11 человек.

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