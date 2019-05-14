Комитет Госдумы одобрил право ЦБ согласовывать не возвращающие валютную выручку компании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому Банк России наделяется полномочиями по согласованию специального перечня резидентов под санкциями, к которым не применяются штрафы за невозврат валютной выручки. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.

В настоящее время перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в связи с введением санкций, утверждает ФНС, соответствующий перечень согласовывается только с Минфином.

"Вместе с тем объем валютной выручки резидентов, в отношении которых вводятся ограничительные меры, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ. В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня", - говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла поправки в закон о валютном регулировании, которые отменяют штрафы за нерепатриацию валютной выручки для компаний-экспортеров, которые подпали под антироссийские санкции.