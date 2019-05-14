Пассажиры оформили более 116 тыс. единых билетов в Крым и обратно

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пассажиры с 30 января 2019 года оформили более 116 тыс. единых билетов в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"На сегодняшний день оформлено 116549 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них 71976 билетов в Крым и 44573 - из Крыма", - говорится в сообщении ведомства.

При этом за прошедшие майские праздники (с 30 апреля по 12 мая 2019 года) по единому билету было перевезено 5557 пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Ялта и Евпатория.

С 30 апреля Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД") возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. Перевозки будут осуществляться до 30 сентября в семи городах полуострова: Евпаторию, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосию и Ялту.