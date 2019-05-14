Козак возглавил правительственную комиссию по ТЭК

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак возглавил правительственную комиссию по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, следует из распоряжения правительства РФ.

На этой должности Козак сменил бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Состав комиссии расширился до 40 участников. В президиум комиссии, помимо действующих членов, также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин, первый заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Храмов.

В правкомиссию входят руководители российских компаний ТЭК, губернаторы регионов, представители профильных министерств и ведомств.