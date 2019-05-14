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Дума приняла закон о праве Счетной палаты проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

Авторами соответствующего документа выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия Счетной палаты РФ и дает ей право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков.

Закон дополняет перечень объектов внешнего государственного аудита, который ведет СП, "хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах". Это позволяет в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов, отмечается в сопроводительных материалах.

Также главному контрольно-ревизионному ведомству предлагается разрешить вести проверки юридических лиц в части использования ими субсидий из федерального бюджета.

"Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичРоссия
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