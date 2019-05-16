"Нафтогаз" рассчитывает возобновить переговоры по газу с РФ после инаугурации Зеленского

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Переговоры по газу Украины и РФ могут возобновиться после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил в четверг глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Российская сторона сообщила, что они будут говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия. И произойдет, как это обычно было в прошлом, разговор Путина и Зеленского. И мы ждем этого события. Думаю, что переговоры возобновятся где-то в июне", - сказал он на международной инвестиционной конференции в Киеве, которую транслировала в Facebook компания Concorde Capital. По его словам, в настоящее время контакты украинской и российской сторон по газовой теме проходят "очень вяло".

Глава "Нафтогаз" предположил, что у "Газпрома" есть техническая возможность отказаться от услуг газотранспортной системы Украины начиная с 2020 года, даже если не будет введен в строй к этому времени газопровод "Северный поток - 2". По его словам, в настоящее время российская сторона формирует запасы газа в странах Европы на случай прекращения транзита через Украину. Коболев заявил в связи с этим, что прекращение транзита обернется для Украины потерей 3% ВВП, или $3 млрд в год.

Верховная рада в четверг назначила на 20 мая проведение церемонии инаугурации Зеленского. Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что в мае этого года планируется трехсторонние переговоры по газу с участием ЕС и РФ. По его словам, Киев и Брюссель имеют консолидированную позицию и намерены предложить российской стороне заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет с бронированием РФ 60 из 90 млрд куб. м транзитной мощности в год.