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Lexus отзывает в России 420 автомобилей

Речь идет о моделях LS 500 и LS 350

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Дилер ООО "Тойота Мотор", являющийся официальным представителем Lexus на российском рынке, отзывает 420 автомобилей моделей LS 500 и LS 350 по причине некорректной сборки шин и колесного диска. Как сообщил Росстандарт, отзыв касается авто, произведенных с 11 января по 12 июля 2018 года.

"Причина отзыва заключается в том, что из-за некорректной сборки шины и колесного диска существует вероятность возникновения трещины в упрочненном слое боковины шины", - говорится в сообщении.

Неисправность может привести к падению давления в шине и ее нагреванию. Это может вызвать отслоение протектора при продолжительном режиме эксплуатации, что чревато потерей устойчивости и возникновением аварийной ситуации, подчеркнул Росстандарт.

Владельцам автомобилей, попадающих под отзыв, необходимо предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр, где будет произведена замена шин на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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