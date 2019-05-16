Совбез РФ: США продвигают свои энергокомпании в ущерб интересам Европы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. США занимаются неприкрытым лоббированием своих энергокомпаний, действуя в ущерб другим странам, в том числе европейским союзникам. Такое мнение высказал журналистам помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

"Неприкрытый лоббизм, беззастенчивое проталкивание интересов американских энергетических и энергосервисных компаний проводится администрацией США без оглядки на интересы даже своих ближайших союзников в Европе", - отметил он. Абелин подчеркнул, что санкции Вашингтона против российской энергетики, в том числе против проекта "Северный поток-2", СПГ-индустрии и внедрения современных технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов, также являются факторами, усиливающими угрозы энергобезопасности РФ.

По словам представителя Совбеза, эти факторы учтены в новой редакции Доктрины энергетической безопасности России. "Анализ состояния и перспектив развития энергетической отрасли России, а также ситуации на мировых энергетических рынках показал, что для Российской Федерации в последнее время появился ряд новых вызовов и угроз в энергетической сфере вследствие возросшей политизированности международных отношений, - подчеркнул он. - В частности, ситуация обостряется усилением протекционизма в национальных экономиках и дискриминационных действий со стороны других государств в отношении российских компаний - экспортеров энергоресурсов".

По словам Абелина, в условиях высокой импортозависимости отечественного топливно-энергетического комплекса обострились внутренние угрозы энергетической безопасности, связанные прежде всего с высоким физическим и моральным износом значительной части основных производственных фондов и инфраструктуры отечественной энергетики, с низким уровнем разработки и внедрения передовых технологий, а также с нехваткой высококвалифицированных кадров по их разработке и применению. "По-прежнему полностью не решена проблема неплатежей за поставленные энергетические ресурсы, сохраняется высокий уровень криминализации в энергетической отрасли, продолжают оставаться актуальными угрозы совершения террористических актов в отношении критически важных объектов энергетики", - добавил он.

Представитель Совбеза подчеркнул, что новая доктрина впервые основана на риск-ориентированном подходе, который нацелен на выявление и упреждение вновь возникающих угроз и рисков энергетической безопасности страны и позволяет заблаговременно реализовывать превентивные и эффективные меры по их нейтрализации. "Такой подход будет реализоваться в виде системы управления рисками в области энергетической безопасности Российской Федерации", - пояснил Абелин.