Медведев считает важным создание современной системы энергоснабжения Кольского полуострова

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Мурманская область планирует в ближайшие пять лет минимизировать свою зависимость от использования мазута в сфере ЖКХ. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

Глава правительства назвал хронической проблемой Мурманской области ее зависимость от топочного мазута. Врио губернатора, в свою очередь, сообщил, что главной задачей является беспроблемное прохождение отопительного периода, однако, главное - "в перспективе ближайших пяти лет минимизировать зависимость от мазута и перейти на другие виды топлива, которые менее подвержены скачкам в стоимости и которые более эффективны, и, кстати, в том числе, экологически безопасны".

"Это, действительно, очень важная задача", - согласился Медведев. Он отметил, что ее пытались решить все предыдущие руководители Мурманской области, "но дело даже не в том, что решили неправильно, а [в том, что] это реально сложная задача". "Но, если удастся создать более современную, автономную систему энергоснабжения и поставки энергоносителей, и [добиться] решения в целом задачи энергобаланса на Кольском полуострове, это, конечно, будет очень важно. Давайте подумаем, какие еще дополнительные усилия в этом направлении нужно предпринять", - подчеркнул премьер-министр РФ.