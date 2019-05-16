Стартовая цена доли РЖД в "Трансконтейнере" составит 36,2 млрд рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) определили стартовую цену продажи 50% плюс 2 акции своей дочерней компании "Трансконтейнер" на уровне 36,2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"В соответствии с директивой правительства, форма торгов продажи пакета, принадлежащего ОАО "РЖД", - это открытый аукцион, при этом начальная цена аукциона является минимальной ценой. В этой связи, с целью привлечения максимально широкого круга участников, комитетом совета директоров РЖД рекомендовано установить в качестве стартовой цены нижнюю границу рыночной стоимости [выставленного пакета] "Трансконтейнера" (36,159 млрд рублей)", - отметил он.

Оценку рыночной стоимости "Трансконтейнера" провела компания PwC. "Оценка на основании биржевых котировок была признана некорректной в связи с небольшим количеством акций, находящихся в свободном обращении на рынке (менее 0,1% от уставного капитала), и низкой интенсивностью торгов", - пояснил Старков.

Он также отметил, что справедливая рыночная цена "Трансконтейнера" была определена с помощью доходного метода, который учитывает перспективы развития компании (стоимость будущих денежных потоков). Был определен интервал цены, что соответствует российским стандартам оценочной деятельности.

Как сообщалось ранее, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в "Трансконтейнере".

Вице-премьер РФ Максим Акимов также ранее сообщал, что аукцион запланирован на лето, саму сделку планируется закрыть в августе - сентябре.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс 2 акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Интерес к активу в разное время выражали группа UCL Владимира Лисина в партнерстве со швейцарским контейнерным оператором Mediterranean Shipping Company, Global Ports и группа "Дело" Сергея Шишкарева. По словам Акимова, пакет будет продан российскому инвестору.