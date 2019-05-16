Медведев и премьер-министр Вьетнама 22 мая обсудят в Москве совместные инвестпроекты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудят 22 мая в Москве реализацию совместных инвестиционных проектов. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, по итогам переговоров планируется подписать двусторонние документы о сотрудничестве.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком, который посетит Россию с официальным визитом. Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и энергетике, обсудят ход реализации крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве", - говорится в сообщении правительства.

Медведев и Нгуен Суан Фук также примут участие в торжественной церемонии открытия "перекрестных" годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, которые проводятся в 2019-2020 годах. Эти мероприятия приурочены к 70-летию установления дипломатических отношений и 25-летию подписания межгосударственного Договора об основах дружественных отношений.