"Билайн" планирует вложить в развитие сети 5G в Москве 5 млрд рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") инвестирует в первый этап развития сети 5G в Москве 5 млрд рублей. Сеть начнет работу уже в конце 2019 года, сказал в четверг на пресс-конференции гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич.

"Мы надеемся запустить нашу пилотную зону 5G на этом оборудовании уже в конце 2019 года. Это еще раз подтвердит статус Москвы как "суперсити", потому что это будет один из первых проектов по запуску 5G в Европе. Мы знаем, что наше оборудование будет готово, мы очень надеемся, что нам помогут эти запуски совершить наши уважаемые контролирующие и регулирующие органы", - сказал он.

Гендиректор компании отметил, что первый этап реализации проекта по технологическому обновлению сети проходил в течение примерно двух лет и будет завершен к сентябрю 2019 года. "Следующий период тоже растянется на период порядка двух лет. Два, может, три года, и я вам больше скажу - по стоимости мы ожидаем, что он будет примерно такой же - около 5 млрд рублей", - пояснил Лацанич.

В пресс-службе компании пояснили, что первая фаза проекта по модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 года. В результате емкость сети значительно вырастет, а скорость мобильного интернета увеличится в три раза. Завершение второй фазы, предполагающей финальную доработку сети и подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения, планируется в 2020 году.

На данный момент порядка 85% сети уже готово к работе с 5G, заявили в "Вымпелкоме". Партнером проекта выступает компания Huawei.

Технологические особенности

В компании отмечают, что проект развития московской сети предполагает масштабную модернизацию инфраструктуры мобильной связи с использованием оборудования, поддерживающего технологию интернета вещей NB-IoT. На всех базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 МГц, в процессе модернизации активируется режим MIMO4x4, что позволяет значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных.

Все используемое оборудование также поддерживает технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, позволяющие достигать скоростей передачи данных до 1 Гбит/с. В местах с наибольшей плотностью трафика данных будет активирована pre-5G технология Massive MIMO.

Тестирование поэтапного переключения базовых станций уже успешно прошло в 2018 году на территории Лосиноостровского района Москвы и парка Лосиный остров.