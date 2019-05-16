"Газпром" ожидает закрепления спроса на российский газ в Европе до 204 млрд куб. м в год

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. "Газпром" ожидает закрепления спроса в Европе на газ из России в среднесрочной перспективе в диапазоне от 194 млрд до 204 млрд куб. м в год. Об этом сообщила генеральный директор "Газпром экспорта", зампредседателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, выступая на международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепление спроса на российский газ в Европе в диапазоне от 194 до 204 млрд куб. м в зависимости от погодных условий", - сказала она.

По ее словам, после того, как "Газпром" в 2018 году достиг рекордного объема поставок выше 200 млрд куб. м газа, компания надеется на сохранение высоких объемов поставок, но все будет зависеть от погоды. В том числе и в 2019 году.

Маршруты СПГ

Что касается СПГ, то Бурмистрова отметила, что сейчас довольно сложно прогнозировать объемы поставок сжиженного газа в ЕС в этом году, так как поставщики всегда могут перенаправить объемы в другие страны. По ее словам, в этом году из-за высокой цены нефти СПГ может быть направлен на азиатские рынки.

"Гибкость СПГ - это и его преимущество, и его недостаток. Сегодня большая часть контрактов на поставку СПГ заключаются на условиях FOB. Когда танкер отправляется в море, его пункт назначения неизвестен. И если открывается более выгодная возможность продажи на конкурентном рынке, танкер будет перенаправлен. Именно этот фактор в действии мы и наблюдали в четвертом квартале прошлого года, когда сокращение "азиатской премии" привело в Европу новые объемы СПГ", - заметила она.

Зампредседателя правления "Газпрома" подчеркнула, что в отличие от СПГ трубопроводный газ является более надежным энергоресурсом. Она также сообщила, что "Газпром" увеличивает долю спотовых поставок. "Сегодня 28% объема продаваемого нашего газа индексируется по ценам спотовых площадок", - сказала Бурмистрова.

Транзит газа РФ через Украину

Что касается темы транзита газа через территорию Украины, то Бурмистрова сообщила, что "Газпром" будет делать все возможное, чтобы обеспечить надежные поставки из России в Европу.

"Наш главный ориентир - это, опять же, ответственность. Мы ответственны перед нашими покупателями здесь, в Европе, по своим контрактным обязательствам. Поэтому мы делаем все, чтобы так или иначе обеспечить надежность поставок нашего газа к пунктам его сдачи в Европе. Поэтому, в частности, мы вкладываем деньги в новые, современные бестранзитные газопроводы", - добавила она.

Бурмистрова также высоко оценила результаты продажи газа на собственной электронной торговой платформе.

"С момента начала ее работы в сентябре прошлого года "Газпром экспорт" реализовал через ЭТП более 3,5 млрд кубометров газа. Начиная работу с электронной платформой, мы не ставили себе каких-то четких планов по продажам. Но интерес рынка к ней, рост объемов торговли и использование новых торговых продуктов показали нам, что этот инструмент крайне востребован потребителям", - сказала она.