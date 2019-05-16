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Глава "ФК Открытие" считает, что банковский сектор РФ будет устойчив в обозримом будущем

По словам Михаила Задорнова, регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов не ожидает никаких рисков для банковской системы России в ближайшем будущем. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Текущее состояние российской банковской системы не внушает опасений. Мы имеем прочный и значительный профицит ликвидности в системе <…> Регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости. А теперь дает понять, что никаких рисков, подобных тем, что возникли в 2017 году, в российской банковской системе нет и в обозримом будущем не предвидится", - сказал глава банка.

Задорнов добавил, что "с помощью нового механизма санации, запущенного два года назад, регулятор сумел в короткие сроки решить проблемы некоторых банков из топ-20 и не допустить волну финансовой паники".

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что три четверти пути оздоровления российского банковского сектора России уже пройдены и новых крупных санаций регулятор не ожидает.

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