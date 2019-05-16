Пассажиры "Уральских авиалиний" смогут вернуть деньги за отменные рейсы во Францию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии", которая прекращает полеты из московского аэропорта Жуковский в Париж и Ниццу с 18 мая, предлагает пассажирам вернуть деньги за купленные билеты или улететь во Францию другими рейсами, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь компании.

"Авиакомпания предлагает варианты: возврат авиабилетов, пересадка пассажиров на рейсы других авиакомпаний или вылет по маршруту Жуковский - Прага - Париж в соответствии с соглашением между "Уральскими авиалиниями" и "Чешскими авиалиниями". В случае вынужденной пересадки из-за отмены рейсов пассажиры ничего не доплачивают за свой перелет", - сказала пресс-секретарь.

"Уральские авиалинии" прекращают полеты из аэропорта Жуковский в Париж и Ниццу из-за того, что российские авиационные власти не смогли договориться с французскими коллегами о выполнении рейсов. С российской стороны "Уральские авиалинии" получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Париж и Ниццу в ноябре 2018 года и феврале 2019 года соответственно.

На основании выданных допусков авиакомпания сформировала расписание и открыла продажу билетов. Однако в апреле авиационные власти Франции отказали авиакомпании в полетах на том основании, что они рассматривают аэропорт Жуковский как четвертый аэропорт Москвы, а полеты между Францией и Москвой жестко регламентированы межправительственными соглашениями.

В конце апреля самолет "Уральских авиалиний", который выполнял первый рейс из Жуковского в Париж, совершил вынужденную посадку в Калуге. Полет был продолжен после того, как авиакомпания получила на него однократное разрешение от властей Франции.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам прошлого года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.