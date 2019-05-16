Ростовская область готова 3 июня перейти на цифровое телевидение

ТАСС, 16 мая. Ростовская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение и отключению аналогового сигнала. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового вещания идет в три этапа: 11 февраля отключили первые семь регионов, 15 апреля - еще в 20, остальные же, в том числе Ростовская область, должны полностью перейти на "цифру" 3 июня.

"Ростовская область технически полностью готова к отключению аналогового телерадиовещания. Показатель охвата населения Ростовской области сигналом эфирных телерадиоканалов превышает общероссийское значение и составляет 99,74%. Для сравнения, по всей стране он составляет 98,4%", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас ведется разъяснительная работа с населением: муниципальные служащие совершают подомовые обходы, проверяют, где все еще принимается аналоговый сигнал, и рассказывают, как подключиться к цифровому телевидению. С людьми также работают более 1,5 тыс. волонтеров, которых удалось привлечь через органы социальной защиты и региональную "горячую линию".

"Малоимущим семьям оказывается материальная помощь на покупку цифрового оборудования. В 2019 году таким правом воспользовались уже более 1 тыс. льготников", - добавили в пресс-службе.

