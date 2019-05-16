Главой Минсельхоза Калмыкии назначили Санала Адьяева

ЭЛИСТА, 16 мая. /ТАСС/. Врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил министром сельского хозяйства республики Санала Адьяева, уже занимавшего эту должность в 2014-2015 годах. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

"Назначить Адьяева Санала Борисовича министром сельского хозяйства Республики Калмыкия", - говорится в документе.

16 мая Виктор Санджиев, ранее занимавший пост министра сельского хозяйства, ушел в отставку по собственному желанию. Его назначили начальником управления ветеринарии Республики Калмыкия.

С 2008 по 2010 годы Адьяев был депутатом народном хурала (парламента), затем возглавлял администрацию Октябрьского районного муниципального образования. В 2014 году его назначили министром сельского хозяйства республики, но в 2015 году Адьяев ушел в отставку по собственному желанию.

Затем в разное время с 2015 по 2017 годы он работал ведущим научным сотрудником Волгоградского филиала "Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова" и гендиректором Племзавода им. А. Чапчаева. Последние два года Адьяев был врио директора и замдиректором ФГБУ "Спеццентручет в АПК" (Центр агроаналитики) Минсельхоза РФ.