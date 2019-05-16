Ремонт дорог в рамках нацпроекта начался в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Дорожники Архангельской области начали в четверг ремонт региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор".

"С сегодняшнего дня дорожные ремонты стартовали на пяти из десяти объектов региональной сети автодорог, запланированных на 2019 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

Начались работы по строительству участка дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки в Виноградовском районе, ремонту участка дороги Усть-Вага - Ядриха в селе Красноборск. Также ведется ремонт на трассе Усть-Вага - Ядриха в Верхнетоемском районе, дороги Сия - Кулига в Холмогорском районе и дороги Костылево - Тарногский Городок в Устьянском районе.

На следующей неделе подрядчики планируют приступить к работам еще на двух объектах, дороге Усть-Вага - Ядриха в Котласском районе и дороге Вельск - Шангалы в Вельском районе. С 1 июля начнутся работы на объектах в селе Карпогоры в Пинежском районе. Это связано с необходимостью доставки и установки в районе передвижного асфальтобетонного завода.

В 2019 году на ремонт дорог Архангельской области будет направлено более 1,6 млрд рублей, большая часть выделяется из федерального бюджета. Планируется отремонтировать более 100 км региональных дорог. В 2018 году было отремонтировано 2,3 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" должен быть реализован до 2024 года. Он направлен на снижение смертности в результате дорожных происшествий, увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.