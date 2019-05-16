В список глав компаний с самым высоким вознаграждением по версии WSJ вошел бизнесмен из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен, гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев оказался в конце списка 25 руководителей частных компаний с самым высоким вознаграждением по итогам 2018 года. Перечень составлен и опубликован в четверг американской газетой The Wall Street Journal.

По ее данным, Гапонцев получил зарплату и премиальные в размере $1,7 млн по итогам 2018 года, что на 27,6% меньше, чем в 2017 году - $2,3 млн. Как разъяснили изданию в IPG Photonics, размер вознаграждения гендиректора связан со степенью успешности работы компании, которая в 2018 году достигла поставленной цели по объему продаж, но ее выручка снизилась по сравнению с 2017 годом.

В конце списка также оказался глава американского холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, зарплата и премиальные которого в 2018 году составили $389 тыс., снизившись на 18,2%. За ним следуют руководитель аукционной корпорации из Техаса Copart Джейсон Адейр ($203 тыс. - рост на 485%), гендиректор компании Twitter Джек Дорси (неизменный $1) и глава корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, Ларри Пейдж. Последний в 2018 году так же традиционно получил $1.

Возглавил рейтинг гендиректор американской телесети Discovery Channel Дэвид Заслав. Размер его вознаграждения в 2018 году составил $129,4 млн, увеличившись на 206%. Вторую строку занял руководитель газовой компании Linde Стивен Энгел ($66,1 млн - рост на 201%). Замыкает первую "тройку" гендиректор американской компании Disney Боб Айгер ($65,6 млн - рост на 80,9%).

По оценке экспертов The Wall Street Journal, средний размер вознаграждения фигурантов списка составил $12,4 млн. В большинстве своем руководители компаний получили по итогам 2018 года как минимум на 5% больше, чем в предыдущем году.