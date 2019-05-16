Курс евро опустился ниже 72 рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 71,99 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.

Курс доллара по состоянию на 17:48 мск опустился на 0,38%, до 64,4 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста цены нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,98% и составила $73,19 за баррель.