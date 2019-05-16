Минтранс готовит предложения по совершенствованию авиаперевозок

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ готовит предложения по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по совершенствованию авиаперевозок. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ, курирующий авиацию, Александр Юрчик.

По его словам, предложения касаются практически всех направлений, над которыми нужно работать в первую очередь. "Это будет и подготовка пилотов, это будет совершенствование, подчеркиваю - совершенствование, подготовки пилотов, это будет нормативно-правовая база в сертифицировании и в подготовке техники, разработке техники, порядке сертификации, проверка в полной мере так, чтобы можно было быть уверенным в результатах сертификации. Это будет и подготовка в вопросах системы управления безопасностью полетов, совершенствование ее", - сообщил он.

Юрчик подчеркнул, что авиавласти РФ быстро и четко реагируют на периодически возникающие проблемы.