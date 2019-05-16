Минэкономразвития разработало порядок надзора за туроператорами в сфере выездного туризма

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило положение о государственном надзоре за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан в целях установления порядка организации и осуществления государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", - говорится в описании целей предполагаемого регулирования.

В документе перечислены должностные лица Минэкономразвития, уполномоченные на исполнение госнадзора, и их права, раскрывается предмет надзора, устанавливаются основные задачи и раскрываются вопросы, необходимые для достижения целей и задач. Кроме того, проектом предусмотрено принятие в случаях выявления нарушений мер по их пресечению, а также проведение мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Согласно проекту постановления, предметом надзора является соблюдение туроператорами в сфере выездного туризма требований, установленных федеральным законом "Об основах туристской деятельности в РФ", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами регионов.

Надзор осуществляется как с помощью мероприятий, осуществляемых без взаимодействия с бизнесом, так и путем организации и проведения внеплановых проверок. Предполагается, среди прочего, наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма информации в интернете и СМИ. Запланирован также анализ информации о деятельности туроператоров, которая предоставляется в соответствии действующим законодательством.

Отдельным пунктом в проекте постановления прописано отсутствие плановых проверок. Внеплановые проверки проводятся, в том числе, с использованием индикаторов риска, которые Минэкономразвития должно утвердить в 6-месячный срок со дня утверждения проекта постановления.