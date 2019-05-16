Чеченские вездеходы-багги представили на выставке MILEX 2019 в Минске

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Вездеходы-багги, разработанные в Чечне, представили на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019 в Минске. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Наша гордость багги "Чаборз М-3" покоряет новые рубежи. Это отличная возможность еще раз продемонстрировать специалистам тактико-технические данные "Чаборз М-3". Делегации 35 стран, посещающие выставку, проявили повышенный интерес к багги", - написал Кадыров.

По его словам, на протяжении всех дней выставки экспертная группа инструкторов Российского университета спецназа изучит новейшие образцы вооружения, все современные технологии и инновационные разработки в сфере безопасности, представленные на "Милекс-2019".

Багги "Чаборз М-3", выпускаемые в Чечне, предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания на Арктике и в боевых условиях в Сирии.

С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".