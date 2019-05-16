ЦБ отметил улучшение результатов стресс-тестов НПФ по пенсионным накоплениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Банк России отмечает улучшение результатов стресс-тестирования ряда НПФ по пенсионным накоплениям по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее он рассказывал, что ряд негосударственных пенсионных фондов, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, прошли стресс-тесты с не самым лучшим результатом, в общем виде это связано с "вольным" отношением к инвестированию пенснакоплений, особенно со стороны прежних собственников.

"Видим улучшение, потому что по всем тем же случаям на 2018 год по пенсионным накоплениям, которые были зафиксированы, приняты дорожные карты по исправлению ситуации. Соответственно, она исправляется, фонды нам докладывают о том, что меняется, мы явно видим улучшение ситуации, улучшение качества их активов", - сказал он в четверг.

Ранее он говорил, что ЦБ готов дать собственникам, реагирующим на требования регулятора, от полугода до двух лет на реконфигурацию портфеля.

"Вопрос не только в текущем качестве активов. Вопрос в принципе в той инвестиционной стратегии, которую фонды сегодня используют. Нам очень было бы важно, чтобы компетенции по управлению активами и по выработке инвестиционных стратегий, она в принципе перешла от НПФ к УК. То есть не только УК являлись профессионалами в этой области, но и сами фонды могли бы принимать внятные решения о том, как управлять рисками, в какие активы вкладываться, на каком горизонте и когда какого рода решения об изменении портфеля активов принимать", - добавил Чистюхин.