Генпрокуратура в 2018 году выявила 180 тыс. нарушений прав инвесторов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в преддверии международного экономического форума обобщила данные об исполнении поставленных президентом задач по улучшению условий ведения бизнеса и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуроры "осуществляют постоянный и целенаправленный надзор за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов". Только по итогам 2018 года выявлено свыше 180 тыс. нарушений законов в данной сфере, для устранения которых приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

За год оспорено более 28 тыс. незаконных правовых актов, создававших дополнительные барьеры для осуществления инвестиционной деятельности и препятствующих нормальной работе бизнеса. Оценки прокуроров потребовали факты нарушения прав инвесторов на получение государственной поддержки. В постоянном поле зрения находились вопросы выполнения органами власти и местного самоуправления обязательств по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего развития, необходимых для успешной реализации инвестпроектов. Отдельное внимание уделялось обеспечению прав инвесторов в особых экономических зонах.

Актуальными в надзорном ведомстве также назвали вопросы соблюдения прав инвесторов при оказании им государственных и муниципальных услуг. Также прокуроры проверяли доступность и открытость для инвесторов информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, реагировали на случаи несоблюдения гарантированного инвесторам преимущественного права на выкуп арендуемой ими недвижимости, пресекали злоупотребления при подключении инвесторов к инженерным сетям.

"Нередко права инвесторов ограничивались преступными действиями должностных лиц органов власти, создававших искусственные барьеры законной предпринимательской деятельности", - добавили в Генпрокуратуре.