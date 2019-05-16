Багги "Чаборз-М3" будет производиться в Белорусии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новейший российский багги для сил специального назначения "Чаборз-М3" будет частично производиться в Белоруссии. Об этом ТАСС на 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 сообщил источник в белорусской автомобильно-бронетанковой промышленности.

"Да, белорусское предприятие "Минотор-Сервис" участвует в кооперации по производству багги "Чаборз-М3" в сфере выпуска ряда узлов и компонентов", - сообщил источник.

По его словам, участие белорусской промышленности в этом проекте обусловлено хорошими рыночными перспективами "Чаборза". "Мы видим, что эта машина востребована на рынке. Участие "Минотор-Сервис" позволит полностью удовлетворить этот спрос", - сообщил источник.

Багги "Чаборз-М3" был официально представлен в феврале в ходе международной выставки вооружений IDEX 2019, Объединенные Арабские Эмираты", на стенде компании "Минотор-Сервис".

Багги "Чаборз-М3" предназначен для различных подразделений специального назначения.