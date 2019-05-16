Бывший топ-менеджер Apple Анджела Арендс вошла в руководство Airbnb

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Бывший старший вице-президент аApple Анджела Арендс вошла в четверг в состав руководства компании Airbnb - оператора сервиса аренды жилья. Об этом сообщила Airbnb в распространенном заявлении.

Арендс избрана третьим независимым членом совета директоров Airbnb. Другими двумя являются бывший гендиректор системы безналичных платежей American Express Кен Ченолт и бывший главный финансовый директор корпорации Pixar Энн Матер.

По данным телеканала CNBC, Арендс до отставки в апреле была одним из самых высокооплачиваемых членов руководства Apple. По итогам 2018 года она получила премиальные и зарплату в размере $26,5 млн и по этому показателю превзошла главу корпорации Тима Кука ($15,7 млн).

Кук в официальном заявлении в феврале не уточнил причин ухода Арендс, проработавшей в компании более пяти лет. Она отвечала за розничные и интернет-продажи. В последнем квартале 2018 года общая выручка Apple составила $84,31 млрд, а чистая прибыль - $19,97 млрд. Оба показателя продемонстрировали снижение по сравнению с данными за первый квартал 2018 года. Тогда выручка Apple составила $88,29 млрд, а прибыль - $20,06 млрд. Газета The Wall Street Journal отмечала, что это первый случай за последние примерно 10 лет, когда фиксировались подобные снижения и выручки, и прибыли Apple.

Airbnb в ноябре 2018 года заявила, что не будет больше публиковать предложения, касающиеся аренды домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, так как этот вопрос находится в центре палестино-израильского противостояния. Однако в прошлом месяце компания отказалась от своего решения, уточнив при этом, что она будет передавать полученные от аренды средства гуманитарным организациям.