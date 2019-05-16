Курс доллара снизился до 64,48 рубля

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% - до 2581,1 пункта, индекс РТС увеличился на 1,15%, до 1261,33 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск снизился на 0,25%, до 64,488 рубля, курс евро упал на 0,52%, до 72,073 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,83% - до $73,26 за баррель.

В четверг 16 мая "рублевый фондовый индекс Мосбиржи протестировал отметку 2585 п. и, возможно, завтра попробует повторно подобраться к круглым 2600 п., но вряд ли преодолеет обозначенный критический уровень", - считают аналитики ИК "Фридом Финанс".

Они добавили, что ожидают укрепление рубля "под отметкой 64,5 за $1 при поддержке роста цен на нефть Brent до $73 за баррель", однако его движение в ближайшее время по-прежнему будет ограничено рамками 63-66 рублей.

Несмотря на разнонаправленную динамику в секторе валют развивающихся рынков, рубль продолжил получать поддержку, как со стороны рынка энергоносителей, так и со стороны налогового периода, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "В результате сложившихся обстоятельств у "медведей" есть шансы на продолжение негативной динамики. При этом пробой поддержки на уровне 64 рубля откроет им дорогу к апрельским минимумам", - добавил он.

"Завтра мы ожидаем ММВБ в диапазоне 2560-2580 пунктов, курс рубля - в коридоре 64,20-64,40", - сказал ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер.