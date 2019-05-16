Бизнесмены из Индии могут получить помощь в ведении проектов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) готово помочь инвесторам из Индии с организацией и ведением проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе АПИ по итогам визита индийской бизнес-миссии в Приморье.

"Наше агентство готово оказывать инвесторам организационную и методологическую поддержку на всех стадиях реализации проекта: от начального замысла до запуска производства и дальнейшего сопровождения", - приводят в пресс-службе слова директора инвестиционных проектов агентства Станислава Варнакова.

В частности, АПИ помогает инвесторам разрабатывать бизнес-план, подготавливать документы, в том числе заявки на получение статуса резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Отдельным направлением работы является подбор мер господдержки, привлечение в проект соинвесторов.

В ходе визита индийская бизнес-миссия посетила Владивостокский морской торговый порт и ТОР "Надеждинская". В состав делегации вошли представители индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов, строительства, маркетинга и консалтинговых услуг.