Количество судебных споров по ОСАГО в 2018 году упало на 23%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Количество судебных споров по ОСАГО в 2018 году снизилось на 23%, до 300 тыс. штук, при этом удовлетворяются 90-92% исков. Такие данные привел судья Верховного суда РФ Сергей Асташов в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Споры, связанные с договорами ОСАГО, с 390 тыс. дел в 2017 году до примерно 300 тыс. в 2018 году, то есть минус 23%. По договорам каско динамика примерно такая же - минус где-то 18%", - сказал он. По его мнению, снижение числа споров связано с досудебным порядком урегулирования убытков, который был введен в связи с изменениями законодательства (претензия к страховщику обязательна до обращения в суд) и выработка правовых позиций, в том числе Верховным судом РФ.

"Удовлетворяемость требований по спорам, связанными с договорами ОСАГО и договорами каско, - примерно 90-92% по договорам ОСАГО и 82-88% по договорам каско", - добавил Асташов. При этом он отметил рост числа дел, связанных с договорами личного страхования. Их число менее значительно, чем по ОСАГО и каско, но тем не менее прирост составил 27%.

Всего из 17,2 млн дел, рассмотренных в 2018 году судами общей юрисдикции, дела, связанные со страхованием, составили примерно 2,5%.