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Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Зарплата президента США составляет $400 тыс. в год

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн. Об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой - Управлением правительственной этики.

В документе подчеркивается, что при зарплате президента США $400 тыс. в год республиканец заработал $479 млн.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд.

Во время предвыборной кампании 2016 года он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Теги
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