Московский электробус стал проектом года по версии премии "Автомобиль года в России"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский электробус стал победителем ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России" в номинации "Проект года". Об этом в четверг сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
"Нам очень приятно, что люди проголосовали и отметили. Значит, мы делаем правильное дело и двигаемся в правильном направлении. Мы очень рады, что московский электробус отмечен на премии "Автомобиль года" (в номинации "Проект года")", - сказал он журналистам, комментируя полученную награду.
Электробусы вышли на дороги Москвы 1 сентября 2018 года. Московские электробусы в столицу поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет. До 2021 года планируется закупать по 300 электробусов ежегодно.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
Премия "Автомобиль года в России" проводится уже 19 лет. В оргкомитет премии входят главные редакторы отечественных автомобильных изданий. Цель проекта - определение, по мнению российских автолюбителей, лучших автомобилей в каждом классе из числа официально продаваемых в России.