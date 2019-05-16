Московский электробус стал проектом года по версии премии "Автомобиль года в России"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский электробус стал победителем ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России" в номинации "Проект года". Об этом в четверг сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Нам очень приятно, что люди проголосовали и отметили. Значит, мы делаем правильное дело и двигаемся в правильном направлении. Мы очень рады, что московский электробус отмечен на премии "Автомобиль года" (в номинации "Проект года")", - сказал он журналистам, комментируя полученную награду.