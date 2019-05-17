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Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума

Ослабление курса наблюдается с 9 мая

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 171 базисный пункт, до отметки 6,8859 юаня за доллар. По статистике регулятора, это новое минимальное значение обменного курса валютной пары с 27 декабря 2018 года.

Нынешнее ослабление курса юаня наблюдается с 9 мая и длится непрерывно уже более недели.

Китай с 1 июня введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.

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