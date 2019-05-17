Канцлер Австрии: OMV вместе с партнерами в ЕС сможет реализовать "Северный поток - 2"

ВЕНА, 17 мая. /ТАСС/. Австрия и ее нефтегазовая компания OMV сможет вместе с европейскими партнерами реализовать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции в Вене с председателем правления OMV Райнером Зеле.

"Как федеральный канцлер и как убежденный европеец, я лично считаю этот проект ["Северный поток - 2"] положительным. Равно как и германское правительство, а также многие другие страны в Европейском союзе. Я уверен, что мы сможем вместе реализовать этот проект", - сказал Курц, отвечая на вопросы журналистов.

По словам канцлера, "есть разные мнения по поводу проекта "Северный поток - 2" внутри Европейского союза". "Я несу ответственность как федеральный канцлер Австрии, как убежденный европеец, у меня есть свой собственный взгляд. Для Австрии и Европы чем больше источников энергии, тем лучше. Чем больше разных маршрутов, тем лучше", - подчеркнул Курц.

Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить реализацию проекта. Однако оператор проекта строительства газопровода - компания Nord Stream 2 AG (единственным акционером является "Газпром") - рассчитывает получить разрешение от Дании к концу 2019 года.