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Правительство рекомендовало расширить практику прямых договоров в ЖКХ

Ежемесячный отчет о проделанной работе нужно направлять в Минэнерго и Минстрой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ с участием органов местного самоуправления шире использовать практику прямых договоров между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями для предотвращения задолженности в ЖКХ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 16 мая 2019 года.

"Проанализировать причины формирования задолженности за ранее потребленные коммунальные и энергетические ресурсы прошлых лет и принять дополнительные меры по ее погашению, предусмотрев в соответствующих бюджетах средства на возмещение затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также расширение практики заключения "прямых договоров" между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями", - отмечается в документе, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

В нем говорится, что ежемесячный отчет о проделанной работе нужно направлять в Минэнерго и Минстрой России.

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