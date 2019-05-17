Число ипотечных сделок в Москве в апреле выросло на 19%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в апреле около 8,6 тыс. ипотечных договоров, что на 19% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении ведомства.

"В апреле 2019 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 8,56 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% выше показателя прошлого месяца (7,838 тыс.) и на 19% больше, чем в апреле 2018 года (7,202 тыс.)", - отметили в Росреестре.

За январь - апрель 2019 года количество зарегистрированных ипотек в Москве на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года - 28,948 тыс. против 23,38 тыс. соответственно.

"Число ипотек, зарегистрированных в январе - апреле за год увеличилось почти на четверть, а по отношению к аналогичному периоду 2017 года - в 2,3 раза, - прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - Понятно, что значительное влияние на ипотечный рынок оказывает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,75%, которая остается неизменной с декабря прошлого года".