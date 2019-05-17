В "Нафтогазе" указали правительству на риски проигрыша "Газпрому" в арбитраже

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Модель отделения оператора ГТС от "Нафтогаза Украины", на которой настаивает правительство, ослабит позиции компании в трехсторонних переговорах по газу и грозит проигрышем "Газпрому" в новом арбитраже. Об этом в пятницу сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Мы предоставили уполномоченным представителям кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома" о том, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга (отделение оператора ГТС от "Нафтогаза" - прим. ТАСС) может быть проигрыш "Газпрому" в новом арбитраже, который уже инициировал "Газпром", примерно $3 млрд вместо того, чтобы выиграть $11-14 млрд ", - написал он в Facebook.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пояснял риски предложенной кабмином модели тем, что если у компании не будет экономического интереса в эксплуатации ГТС, то она как сторона в правовых отношениях с "Газпромом" не сможет требовать компенсаций в арбитраже.

Модель, предложенная кабмином, добавил Витренко, также "значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года".

В четверг правительство Украины потребовало от "Нафтогаза" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года по модели, которая предусматривает вывод как оператора, так и ГТС за пределы группы "Нафтогаз".

Компания же настаивает на такой модели разделения компании, когда газотранспортные активы остаются в "Нафтогазе", однако независимый оператор передается независимому органу или стороне. По словам Коболева, только эта модель обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против российского "Газпрома" на сумму около $12 млрд, а также не требует приватизации ГТС Украины.

Слушания по требованиям "Газпрома" изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом Украины" и встречным требованиям "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель - май 2021 года.