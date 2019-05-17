Эксперты ВШЭ видят риски для роста ВВП в 2019 году со стороны санкций и снижения цен нефти

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Эксперты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) среди основных рисков для роста ВВП РФ по итогам 2019 года выделяют сохраняющуюся неопределенность геополитических факторов - санкций и рисков усиления внешнеторговых ограничений, а также возможность снижения нефтяных цен во втором полугодии. Об этом говорится в докладе, подготовленном институтом.

"Инерционные оценки, полученные при помощи VAR-моделирования, указывают на рост в I квартале 2019 года на уровне 2,4%, а по итогам 2019 года - 2,1%. Инерционный сценарий не учитывает внутриквартальную динамику макроэкономических показателей, а также влияние возможных внешних шоков и изменений в экономической политике", - отмечается в докладе.

Минэкономразвития оценивает темп роста ВВП в I квартале в 0,8%; оценки Банка России находятся на уровне 1-1,5%. Таким образом, по мнению экспертов, в I квартале российская экономика могла потерять более 1 п.п. возможного роста ВВП за счет неучтенных в инерционном прогнозе негативных факторов. "В числе одного из ключевых факторов, оказавших негативное влияние на динамику ВВП в I квартале, можно назвать снижение товарооборота, связанное с повышением НДС и ускорением инфляции", - говорится в документе.

Вместе с тем специалисты "Центра развития" отмечают, что официальные предварительные оценки динамики ВВП за первый квартал будут опубликованы Росстатом лишь 17-20 мая. При этом они также могут быть в дальнейшем пересмотрены: например, оценка динамики ВВП за первый квартал 2018 года была ранее повышена с 1,3% до 1,9%.

По итогам года большинством прогнозистов ожидается сохранение умеренного роста экономики в диапазоне 1,2-1,7%. В частности, согласно февральскому консенсус-прогнозу "Центра развития", рост в 2019 году составит 1,3%. Текущие прогнозы ЦБ и Минэкономразвития составляют 1,2-1,7% и 1,3% соответственно. Схожие оценки роста на текущий год публикуют и международные организации: Всемирный банк - 1,4%, МВФ - 1,6%, ОЭСР - 1,4%. Что касается рейтинговых агентств, оценки S&P и Fitch составляют 1,5%, Moody’s - 1,7%.

Что угрожает росту ВВП

"Превышение инерционных оценок над оценками прогнозистов на уровне 0,4-0,9 п.п. ВВП указывает на значимость ожидаемых рисков для российской экономики", - указывают эксперты ВШЭ. Помимо рисков санкций и нефтяных цен, наблюдающееся замедление роста мировой экономики также может привести к сокращению внешнего спроса, угрожая динамике российского экспорта.

Продолжение адаптации к повышению НДС в сочетании с отсутствием предпосылок для роста реальных доходов населения может привести к потерям в темпах экономического роста, связанным со слабостью внутреннего спроса, считают в "Центре развития". Сохранение высокой неопределенности в экономике мешает повышению склонности к инвестированию.

"При этом реализация национальных проектов начнется лишь с середины 2019 года, а их влияние на экономику будет отложенным. Наконец, ограничивает прогнозы роста экономики в 2019 году и пересмотр динамики экономического роста за 2018 год, который привел к формированию более высокой базы", - заключают эксперты.

Согласно текущей оценке Росстата, рост ВВП в 2018 году составил 2,3%.