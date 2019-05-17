Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании. Это вызвано "конъюнктурой рынка авиаперевозок", в частности существенным ростом авиакеросина.

"С 1 июня 2019 года на всех рейсах авиакомпании AZUR air длительностью менее пяти часов отменяется предоставление питания. На данных рейсах пассажирам будут предложены горячие напитки и вода, - отмечается в сообщении. - Такое решение принято исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе существенный рост стоимости авиационного топлива - минимум на 30% в 2018 году".

Также на рост стоимости полетов для компании повлияло увеличение аэропортовых сборов "вследствие реализации операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ".

"Поскольку авиакомпания AZUR air видит своей миссией предоставлять туристам не только безопасный, но и бюджетный перелет к лучшим мировым курортам, перевозчик считает существенный рост цен на перевозку недопустимым", - подчеркивается в сообщении.

При этом, как уточняется в сообщении, для пассажиров бизнес-класса услуга питания сохраняется. На рейсах длительностью от пяти часов пассажирам по-прежнему будет предлагаться горячее питание.

Авиакомпания AZUR air базируется в аэропорту Внуково, парк состоит из 26 самолетов Boeing. Осуществляет полеты по 26 туристическим маршрутам.