Минюст обжаловал решение о взыскании с России $159 млн по иску двух украинских компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда в Гааге о взыскании с России $159 млн по иску двух украинских компаний в связи с воссоединением с Крымом. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов на брифинге в рамках IX Петербургского международного юридического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

"По решениям по двум компаниям уже обжаловано, еще по шести компаниям идет работа. Они на 100% будут обжалованы", - сказал Коновалов.

Он также отметил, что представители России будут участвовать в инициированных Украиной и другими странами процессах против РФ в международных арбитражных судах.

"Россия будет принимать участие в процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали либо собираются инициировать в отношении РФ в международных арбитражных судах. РФ по-прежнему считает их не компетентными в данной части, то есть не имеющими компетенции по рассмотрению данного спора, потому что раньше мы своих представителей туда не направляли", - сказал Коновалов.

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, объявил ранее об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. Сообщение об этом появилось 10 мая на сайте палаты. В документе указывалось, что состав арбитража "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", к какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось. По данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн.