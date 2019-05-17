ВВП России в I квартале вырос на 0,5% в годовом выражении

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ВВП России в натуральном выражении по итогам первого квартала 2019 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка приводится в сообщении Росстата.

ЦБ ожидал, что рост ВВП РФ в первом квартале составит 1-1,5% в годовом выражении. Минэкономразвития оценивало рост на уровне 0,8%.

По прогнозам ЦБ, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,2-1,7%. Минэкономразвития ожидает роста на 1,3%.

Согласно оценке Росстата, в 2018 году рост российской экономики составил 2,3%.