Минпромторг обратится в правительство для проработки вопроса господдержки "Группы ГАЗ"

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Целесообразность господдержки "Группы ГАЗ", находящейся под американскими санкциями, через покупку автотехники для госструктур можно будет оценивать во второй половине года. Перед этим Минпромторг обратится в правительство по вопросу необходимости дополнительных закупок автотранспорта для ведомств, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня предприятие работает в штатном режиме. Что касается госзакупок, то это, как правило, происходит уже во второй половине года, когда есть понимание относительно потребностей ведомств в дополнительных покупках того или иного транспорта. Поэтому будем понимать, когда получим свод по всем ведомствам, будем обращаться в правительство на предмет доппотребностей по скорым помощам и школьным автобусам. Но пока еще идет процесс рабочий", - сказал министр.