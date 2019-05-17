Bloomberg: США могут скоро отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

ТАСС, 17 мая. США могут в скором времени отменить введенные в прошлом году пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Конкретная дата отмены пошлин не определена, и этот вопрос в настоящий момент находится на рассмотрении. В случае отмены пошлин на сталь и алюминий США введут более жесткие, чем ранее, меры по контролю за импортом этих товаров из Канады и Мексики.

Предполагается, что отмена пошлин может способствовать ратификации Канадой и Мексикой нового трехстороннего торгового соглашения, которое они заключили с США, отмечает агентство.