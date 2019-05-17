Невское проектно-конструкторское бюро планирует спроектировать научные суда для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты Невского проектно-конструкторского бюро планируют создать проект научно-исследовательского судна для работы в арктических акваториях. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель направления гражданского судостроения Невского проектно-конструкторского бюро Игорь Мосолов.

Национальный проект "Наука" подразумевает увеличение количества экспедиций на научных судах с 56 в 2019 году до 238 в 2024 году. Также предполагается модернизация и строительство новых научно-исследовательских судов для российских институтов.

"Возможным вектором развития гражданского направления в деятельности нашего проектно-конструкторского бюро является проектирование научных судов. У нас сформирован коллектив профильных специалистов, Невское ПКБ планирует участвовать в тендерах, проведены переговоры с потенциальными заказчиками с целью уточнения и детализации их требований. Речь идет о научно-исследовательских судах арктического класса длиной более 100 м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект может быть разработан в течение полутора-двух лет, включая проведение полного комплекса модельных испытаний с целью удовлетворения всех требований заказчика к такому судну.