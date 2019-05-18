ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынка

ДЖИДДА, 18 мая. /ТАСС/. Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения. Об этом журналистам в субботу сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи.

"Работа еще не закончена. Мы все еще видим, что запасы продолжают расти. И, возможно, нам придется продлить [сделку ОПЕК+] в каком-то виде до тех пор, пока рынок не ребалансируется", - сказал Мазруи журналистам в кулуарах предстоящей встречи мониторинга ОПЕК+ в саудовской Джидде.

Он также напомнил, что на заседании мониторинга ОПЕК+ министры не принимают решений, здесь будут рассматриваться текущие итоги сделки и сценарии развития рынка на ближайшие месяцы. "Я ожидаю, что встреча будет хорошей, долгой. Но решения будут приниматься на заседании в июне", - сказал он. Министерская конференция стран альянса состоится в Вене 25-26 июня.

Министр также отметил, что исполнение сделки находится на хорошем уровне несмотря на то, что не все страны выполняют квоту по сокращению добычи. "Главное, это общий показатель. Некоторые члены перевыполняют соглашение, чтобы сделка работала", - сказал он.

Вечером в пятницу в Джидде состоялось заседание технического мониторингового комитета, на котором эксперты подвели итоги апреля. Как сообщил ТАСС источник в одной из делегацией, общий уровень исполнения сделки странами ОПЕК+ составил 168%.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".