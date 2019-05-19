Минэнерго Казахстана: мониторинг ОПЕК+ не вынесет рекомендаций по уровням добычи 19 мая

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье не станет выносить рекомендации для министерской встречи в июне по уровням добычи, а только оценит текущую ситуацию на рынке. Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в кулуарах мероприятия. Казахстан входит в состав комитета.

"Формат не предполагает вынесения рекомендаций. На JMMC [Joint Ministerial Monitoring Committee] мы будем просто обсуждать ситуацию на рынке. На основании этого в июне уже будут приниматься какие-то решения. Проведем анализ, изучим, какая ситуация на рынке, и потом уже в июне будет приниматься решение", - сказал он.

Главным до встречи министров в конце июня будет ситуация с запасами нефти, считает Мирзагалиев. "Ключевой вопрос, на мой взгляд, не столько в том, сколько мы, страны ОПЕК+, добываем, но и в уровне запасов. Мы полагали, что запасы будут снижаться. А по факту видим, что это происходит не так активно. Поэтому, я думаю, в ближайший месяц и надо будет наблюдать за этим", - подытожил он.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Джидде в воскресенье. В состав комитета входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседатели - Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения Венского соглашения о сокращении добычи. Как ранее сообщал источник ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.