Словакия намерена поддерживать любые шаги по сохранению транзита газа в Европу

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. Братислава будет поддерживать любые инициативы, которые сохранят транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил в воскресенье ТАСС госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек, отвечая на вопрос о намерении нового украинского руководства привлечь к переговорам по газу США.

"Любые шаги, которые обеспечат транзит газа, надежные поставки, в том числе и для Словакии, а также устроят Украину, мы будем поддерживать", - сказал он.

По словам Паризека, Братислава выступает за модернизацию газотранспортной системы Украины таким образом, чтобы "транзит через украинскую территорию и далее был обеспечен, поскольку газ идет и в Словакию". "Были обсуждения и о создании международного консорциума, который бы и реализовывал такую модернизацию", - отметил собеседник агентства.

Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на пресс-службу избранного президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что его команда рассчитывает на консультации с правительством страны и реализацию согласованных с ЕС, США и другими партнерами решений по поставкам газа.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.