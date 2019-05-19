Володин: товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 17%

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил динамичное развитие экономических отношений РФ и Киргизии. По словам спикера, за 2018 год товарооборот между странами вырос на 17%.

"В прошлом году наш товарооборот увеличился значительно, рост составил порядка 17%", - сказал он в воскресенье в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Дастанбеком Джумабековым, состоявшейся на полях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

"На 25% увеличился объем инвестиций российского бизнеса в экономику Кыргызстана", - добавил спикер. По словам Володина, выросло и число грузоперевозок в Россию, на треть за 2018 год.

"Это все говорит о том, что отношения между нашими странами развиваются", - добавил он.

Встреча состоялась в преддверии заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В понедельник спикеры парламентов стран-участниц Организации обсудят, в частности, вопросы сближения национальных законодательств. В тот же день состоится встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.