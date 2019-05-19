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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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Поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся 20 мая

Министр энергетики РФ Александр Новак также ожидает, что на границу Словакии кондиционная нефть поступит в течение нескольких дней
Описание
© Александр Саверкин/ТАСС

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая. Через несколько дней нефть поступит на границу Словакии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием комитета по мониторингу ОПЕК+.

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"У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что касается южного направления, там тоже идет нормализация ситуации. Мы ожидаем, что в течение нескольких дней кондиционная нефть поступит на границу Словакии", - сказал Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСловакияРоссияПольшаДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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