Поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся 20 мая

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая. Через несколько дней нефть поступит на границу Словакии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием комитета по мониторингу ОПЕК+.

"У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что касается южного направления, там тоже идет нормализация ситуации. Мы ожидаем, что в течение нескольких дней кондиционная нефть поступит на границу Словакии", - сказал Новак.